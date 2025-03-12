Acun Ilıcalı'dan yasa dışı bahis açıklaması: 'Beni bahisle birleştirmek komedi!'

Medya patronu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100'de yayınlanan Kale Arkası programına konuk oldu.

Ilıcalı, hakkındaki yasa dışı bahis soruşturması ve yabancı hakem tartışması ile ilgili soruları yanıtladı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Benim dışarıdan aldığım maçta, arka tarafta reklam var, o her yerde manşet Acun! Ben ne yaptım, milli maç yayınladım, arka tarafta illegal şey var, sahanın içinde var, bununla ilgili her yerde manşet var! Ben ne yapabilirdim? Dışarıdan aldım maçı, hiçbir şeye karışmadım. Ben şu konuda açıkçası şunu sormak istiyorum, bu konular konuşulmuyor, belli bir kesim beni hedef almış, yargı sürecine taşındı iş. Yargı sürecinde olması zaten bir olayın suç olduğunu ispat etmez. Devamında karar verilir. Benim için yapılan suçlama, yayıncı olarak bunu verdin diyor. Yayıncı olarak suçlama var. 5-6 kanal birden bunu yapmak zorunda kalıyoruz yurt dışında aldığımız için. 5 kanal aynı zorunluluğu yaşıyor. Mecburen bunlar geçiyor, bir şey yapamıyoruz. Benim de savunmam bu.

"Paranın yarısını aldı diye bir şey çıkarsa buradayım"

Buradan bir insan benim bahisle lanse edilmeye çalışmam başka bir niyet. Biliyordum her türlü iftiranın olacağını ama buradan beni bahisle birleştirmek komedi! Maçı aldığım yer UEFA. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden hem yargıya güveniyorum. Benim için şöyle sorun değil, başka bir şey yapmadım. Bahis şirketi ile anlaşma yaptı, paranın yarısını aldı diye bir şey çıkarsa buradayım ama çıkamaz çünkü yapmadım."

"Galatasaray yabancı hakem konusunda ne istiyor ben bilmiyorum"

"Fenerbahçe - Rize maçında 2 tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kartı gören Ghezzal küfür ettiğini kendisi kabul ediyor. Açıklama yaptıkları maçta hakem hatası 11 hakem yorumcusuna göre de yok. Galatasaray yabancı hakem konusunda ne istiyor ben bilmiyorum. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum ama Galatasaray'ın ne istediğini bilmiyorum.

"Duruma göre pozisyon alıyorlar"

VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Duruma göre pozisyon alıyorlar. Ben iyi kötü kendimi zeki bilirim. Galatasaray'ın ne istediğini anladıysam Arap olayım.

"Biz yabancı hakem istiyoruz"

Vincic'i Osimhen'e sordular, 'Gayet iyiydi' dedi. Okan Buruk beğenmedi mesela... Bizim görüşümüz, şampiyonluğa oynayan takımların lig sonuna kadar maçlarını yabancı hakem yönetmesi. Biz yabancı hakem istiyoruz, bizim duruşumuz en başından beri belli

"Yabancı hakemi tek beğenmeyen kişi Okan Hoca"

Galatasaraylı yöneticiler hiç 'Bizim lehimize hata oldu.' dedi mi? Ben Trabzonspor maçından sonra bunu açıkça söyledim. Bizim kafamızda tilki dönmüyor, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Lehte hata istemiyoruz, adalet istiyoruz. Yerli hakemlerin baskı altında kaldığını düşünüyoruz, bu yüzden yabancı hakem istiyoruz. Derbide yabancı hakem geldi, güzel bir maç yönetti ve gitti. Herkes açıklama yaptı, Beşiktaş ve Trabzonspor da beğendi. Hatta Osimhen bile beğendiğini söyledi. Yabancı hakemi tek beğenmeyen kişi Okan Hoca."