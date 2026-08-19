Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki locası için mahkemeden karar

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile yönetim arasında bir süredir devam eden loca anlaşmazlığında mahkemeden karar çıktı.

Sporx'in özel haberine göre, sezon başında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yönetimi tarafından geri alınan locası için hukuki süreç başlatan Ilıcalı'nın açtığı davada mahkeme kararını verdi.

Mahkemeden Acun Ilıcalı'ya loca zaferi

Mahkeme, söz konusu locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine karar verdi. Kararda ayrıca locanın 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılmasının veya devredilmesinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine hükmedildi. Böylece Ilıcalı, mahkeme kararı doğrultusunda locasını yeniden kullanma hakkı elde etti.

Mahkeme Acun Ilıcalı'yı haklı buldu

Fenerbahçe'de daha önce yöneticilik de yapan Acun Ilıcalı'nın locası, Aziz Yıldırım yönetimi tarafından sezon başında geri alınmıştı.

Bu kararın ardından hukuki yollara başvuran Ilıcalı, locanın kendisine iadesini talep etmişti. Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararıyla birlikte loca, en azından 2026-2027 sezonunun sonuna kadar üçüncü bir kişiye satılamayacak veya devredilemeyecek.