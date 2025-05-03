Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in son haftasında averajla ligde kaldı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in son haftasında Portsmouth ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gol averajıyla ligde kaldı.
Sezonun son haftasında İngiltere Championship'te ligde kalma maçına çıkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Portsmouth deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken ligde kalan takımı averaj belirledi.
Hull City, ligde kalma yolunda final niteliği taşıyan maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.
18. dakikada Crooks'un golüyle öne geçen Hull City'e cevap 55. dakikada Saydee'den geldi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.