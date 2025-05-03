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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in son haftasında averajla ligde kaldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in son haftasında Portsmouth ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gol averajıyla ligde kaldı.

Haber Merkezi
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in son haftasında averajla ligde kaldı
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Sezonun son haftasında İngiltere Championship'te  ligde kalma maçına çıkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Portsmouth deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken ligde kalan takımı averaj belirledi.

Hull City, ligde kalma yolunda final niteliği taşıyan maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.

18. dakikada Crooks'un golüyle öne geçen Hull City'e cevap 55. dakikada Saydee'den geldi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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