Adana Demirspor Başkanı Durak ekonomim.com’a açıkladı: İki oyuncu transfer olabilir

OKAN GÜLEŞ/ ÖZEL HABER

26 yıllık hasretin ardından Süper Lig’e çıkan, transferleri ve ortaya koyduğu başarılarıyla Avrupa’da da adından söz ettiren Adana Demirspor, 2023-2024 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Transfer yasakları, puan silme cezaları ve pek çok olumsuzluklarla karşı karşıya kalan Mavi-lacivertli ekip, altyapıdan yetiştirdiği ve mevcut kadrodan birkaç isimle ligde kalma mücadelesini sürdürüyor.

16 maçta 12 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Adana Demirspor, son haftalarda dikkat çeken performans ortaya koyuyor. Beşiktaş galibiyeti ile moral bulan Mavi Şimşekler, deplasmanda oynadığı Hatayspor maçının ardından ikinci galibiyetini aldı ve kümeden çıkış için umutları bir kez daha yeşerdi. Eski başkan Murat Sancak’ın ardından göreve gelen Bedirhan Durak, ekonomim.com’dan Okan Güleş'e açıklamalarda bulundu. Takımın gidişatını değerlendiren Durak, peş peşe galibiyetlerin ardından ligde kalma hedefleri doğrultusunda amaçlarına adım adım ilerlediklerini ifade etti.

BEDİRHAN DURAK: GENÇLERİMİZ UMUT VERİYOR

Süper Lig’in en genç yaş ortalamasına sahip olduklarını belirten Bedirhan Durak, yaşanan süreçte altyapıdan birçok oyuncuya fırsat verdiklerini, bu zorlu süreçte her birinin çok iyi performans ortaya koyduklarını vurguladı. Özellikle 16 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer, hem Türkiye hem de yurt dışında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansıyla file bekçisi, hem Demirspor’u sırtlıyor hem de her geçen gün talipleri artıyor.

‘’GECE GÜNDÜZ İLGİLENİYORUM’’

Yıllardır taraftarı olduğu Adana Demirspor’a başkan olarak gelen Bedirhan Durak, ‘’Göreve geldiğimden beri ilk işim takımı ligde tutmak oldu. Gece gündüz ne yapabiliriz, nasıl ligde kalırız diye düşünürken, attığımız birkaç adım neticesinde olumlu sonuçlar almaya başladık. Mustafa hocamız takıma önemli dokunuşlar yaparken, oyuncularımız da motive olmuş durumda. İnşallah bunun meyvesini alacağız.’’ ifadelerini kullandı.

‘’BELEDİYELER YARDIM ETMİYOR’’

Adanalı iş insanları ve belediyelerin Adana Demirspor’a katkı sağlamadığının da altını çizen Durak, ‘’Hem belediyeler hem de görüşme sağladığımız birçok iş Adanalı iş insanları takıma sırt çevirdi. Düşünün ki daha önce maçlarımıza gelen başkanlar, vekiller ve iş adamları artık stadyumun önünden bile geçmez oldular.’’

‘’İKİ OYUNCUMUZUZ TRANSFER OLABİLİR’’

Transfer haberlerine ilişkin de konuşan Durak, takımda bazı oyunculara taliplerin olduğunu, transferlerinin her an olabileceğini belirtti.

‘’Yusuf Sarı ve kalecimiz Eren Dönmezer için birçok talip var. Her ikisiyle hem yurt dışından hem Türkiye’den takımlar ilgileniyor. Yakında transfer olabilirler. Bekleyip göreceğiz.''