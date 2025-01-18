Adana Demirspor Başkanı Durak’tan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar: Sürprizlere hazır olun



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Daha önce evinde Beşiktaş’tan üç puan alan mavi-şimşeklerin, Fenerbahçe maçı için de umudu tam.

Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya indirmek isterken, Demirspor ise ligde kalmak için tüm kozlarını oynayacak.

DURAK’TAN MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Adana Demirspor Başkanı Durak, maç öncesi verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncuların maça motive olduğunu vurgulayan Durak, Fenerbahçe maçı için ‘sürprizlere hazır olun’ diyerek taraftarlarını heyecanlandırdı. Durak, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcularımızın motivasyonu çok yüksek ve sıkı bir çalışma içindeyiz. Yarın sürprizlere hazır olun, taraftarlarımız bize güvensin."

Ligdeki ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla aldıklarını hatırlatan Durak, "Beşiktaş maçındaki gibi bir sonuç alabiliriz. Taraftarlarımız bize güvensin. Fenerbahçe maçında 3 puan alırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.