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Adana Demirspor Başkanı istifa etti!

Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Adana Demirspor Başkanı istifa etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

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