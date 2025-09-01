  1. Ekonomim
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Bedirhan Durak, görevini bıraktığını duyurdu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 8-1'lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 8-1 yenildi.

Bu yenilginin ardından Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Durak, "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum. Bur süreçte bir kulüpten öte, bir aileye bir şehrin ruhunu taşıyan mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadım. Adana Demirspor’un her zaferinde, her zorlukta, her gözyaşında kalbim bu arma için attı. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan bu büyük emeği geçen tüm personelimize ve her zaman bana destek olan Murat Sancak’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Demirspor taraftarına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

