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Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor'un çirkin tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Adana Demirspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Adana Demirspor antrenörü Muhammed Türkmen ve Onvo Antalyaspor antrenörü Cihat Güller'in ise sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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