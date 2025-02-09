  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Adana Demirspor sahadan çekildi, Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi
Takip Et

Adana Demirspor sahadan çekildi, Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi

Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesiyle ilgili Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana Demirspor sahadan çekildi, Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi
Takip Et

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında açıklama yaptı.

Belgü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Hakem Oğuzhan Çakır tarafından maç tatil edildi.

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?Spor

 

Galatasaray'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası paylaşımGalatasaray'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası paylaşımSpor

 

Adana Demirspor sahadan çekildi! İşte nedeni...Adana Demirspor sahadan çekildi! İşte nedeni...Spor

 

Spor
Adana Demirspor'dan açıklama! Sancak: Bu yapılan operasyon TFF'ye ve MHK'ye yapıldı
Adana Demirspor'dan açıklama! Sancak: Bu yapılan operasyon TFF'ye ve MHK'ye yapıldı
Galatasaray'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası paylaşım
Galatasaray'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası paylaşım
Adana Demirspor sahadan çekildi! İşte nedeni...
Adana Demirspor sahadan çekildi! İşte nedeni...
Galatasaray Ödülü, Tanzer Bilgen’in oldu
Galatasaray Ödülü, Tanzer Bilgen’in oldu
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a çağrı: Beraber TFF'ye başvuru yapalım
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a çağrı: Beraber TFF'ye başvuru yapalım
Burak Yılmaz'a ilk maçında kırmızı kart şoku! Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak
Burak Yılmaz'a ilk maçında kırmızı kart şoku! Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak