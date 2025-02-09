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Adana Demirspor sahadan çekildi! İşte nedeni...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının 30. dakikasında Adana ekibi penaltı kararına tepki göstererek sahadan çekildi. Hakem Oğuzhan Çakır tarafından maç tatil edildi.

Haber Merkezi
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Adana Demirspor sahadan çekildi! İşte nedeni...
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcular Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştu ve 2 oyuncu takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istedi.

Adana Demirsporlu futbolcular hakem ile konuştuktan sonra soyunma odasına gitti.

Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıya tepki göstermek için sahadan çekilme kararı aldı.

Hakem maçı tatil etti 

Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. İki takım da sahadan ayrıldı. 

Maçla ilgili karar TFF'den gelecek. 

 

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