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Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Mavi Şimşek 3 puan için sahaya çıkıyor!

Ligde bir türlü aradığını bulamayan Mavi Şimşek, evinde Sivassporla karşı karşıya geliyor. Bedirhan Durak yönetimindeki Demirspor, uzun süredir hasret kaldığı 3 puan için sahaya çıkıyor. Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Güleş
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Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Mavi Şimşek 3 puan için sahaya çıkıyor!
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Trendyol Süper Lig’de zor süreçten geçen Adana Demirspor, bay olarak geçtiği haftanın ardından evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Transfer yasağı olan ve ligde bir türlü istediğini bulamayan Mavi Şimşekler, ilk galibiyet için kendi evinde sahaya çıkıyor. Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı. Bay haftasını geride bırakan Mavi-lacivertli ekip, Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR-SİVASSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve son beş karşılaşmadan puansız ayrılan Adana Demirspor bu sezonki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

Adana Demirspor-Sivasspor maçı 25 Ekim 2024 Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

BAŞKAN BEDİRHAN DURAK İÇİN İLK HEYECAN

Adana Demirspor’da başkanlık görevi Murat Sancak’ın ardından Bedirhan Durak’a devredildi. Demirspor Yönetim Kurulu Üyeliğinden başkanlığa yükselen Durak, Sivasspor maçı için oldukça heyecanlı. Durak, takımın maça çok iyi hazırlandığını belirtirken, ilk 3 puanı hanelerini yazdırmayı istediklerini ifade etti.

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