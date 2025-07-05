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Adana Demirspor Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı

Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı.

Haber Merkezi
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Adana Demirspor Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı
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Trendyol Süper Lig’den 1. Lig'e düşen Adana Demirspor, 46 yaşındaki Koray Palaz ile anlaştı.

1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalandı

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

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