Adana Demirspor’a FIFA’dan puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verdi.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam dört dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla start verecek.