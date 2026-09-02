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Adana Demirspor’a FIFA’dan puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verdi.

Haber Merkezi
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Adana Demirspor’a FIFA’dan puan silme cezası
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam dört dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.

Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla start verecek.

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