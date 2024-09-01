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Adanaspor'un acı günü: Sol Bamba hayatını kaybetti

Adanaspor Teknik Direktörü ve eski Trabzonspor futbolcusu Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Adanaspor'un acı günü: Sol Bamba hayatını kaybetti
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Geçirdiği hastalık nedeniyle dün hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Fildişi Sahilli teknik adam, futbolculuğu döneminde Trabzonspor'da da forma giymişti.

Adanaspor: Bamba yaşam savaşını malesef kaybetmiştir

Adanaspor, Sol Bamba'nın vefat haberi "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun." açıklamasıyla duyuruldu. 

Trabzonspor: 2012-2014 yılları arasında formamızı giyen, Bamba'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz

Trabzonspor yaptığı açıklamada "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen, Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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