Africa Global Logistics, Afrika futbolu için resmi lojistik ortağı oldu

İZMİR / EKONOMİ

MSC, geçtiğimiz yıllarda Bolloré Africa Logistics’in tamamını satın alarak faaliyetlerini Africa Global Logistics (AGL) markası altında yürütmeye başladığını duyurmuştu. Afrika'daki uzmanlığına ve Afrika kıtasındaki geniş lojistik ağına dayanarak, AGL kıtanın ekonomik ve sosyal dönüşümünde de kilit bir rol oynuyor. Bu kapsamda AGL, Aralık 2025’te başlayacak Afrika Uluslar Kupası (AFCON) ve Kadınlar Afrika Uluslar Kupası (WAFCON) için Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ile yeni bir stratejik ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme kapsamında AGL, TotalEnergies CAF Kadınlar Afrika Uluslar Kupası WAFCON 2024 (Fas, 5-26 Temmuz 2025), TotalEnergies CAF Afrika Uluslar Kupası AFCON 2025 (Fas, 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026) ve WAFCON 2026 turnuvalarında resmi lojistik ortağı olarak görev alacak. Ortaklık sözleşmesi, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Johannesburg’da, CAF Başkanı Dr. Patrice Motsepe ve AGL Başkanı Philippe Labonne tarafından imzalandı. Bu ortaklık, AGL’nin TotalEnergies CAF Afrika Uluslar Kupası Fildişi Sahili 2023’te üstlendiği başarılı lojistik desteğin ardından, taraflar arasında gelişen güvene dayalı ilişkinin devamı niteliğini taşıyor.

İmza töreninde AGL Başkanı Labonne, “CAF ile iş birliğimizi genişletmekten onur duyuyoruz. Afrika için birleştiren ve mükemmeliyetçi vizyonunu paylaşıyoruz. AFCON ve WAFCON gibi büyük turnuvaların başarılı bir şekilde organize edilmesini desteklemeyi ve aynı zamanda Afrika futbolunu ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.