Ağrılarım var demişti, hastane raporu çıktı: Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Siyah beyazlı ekipte Rafa Silva krizi sürüyor.

Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva'nın dün de antrenmana çıkmamasının ardından açıklama yaptı. Kulüp, ağrısı olduğu gerekçesiyle dünkü idmana da katılmayan Rafa Silva'nın MR'a gireceğini duyurmuştu.

Beşiktaş Kulübü, Rafa Silva'nın çekilen MR'ının sonucunu bugün açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" denildi.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 23 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacak.