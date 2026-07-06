Ağrı’nın zorlu coğrafyasında ilk Enduro heyecanı yaşandı

Sporcular; EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 kategorilerinde iki gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele etti. EnduroGP sınıfında Kemer Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Bayram Uysal birinci olarak zirvede yer alırken, İznik Motosiklet Kulübü’nden Kenan Kazan ikinci, Fethiye Orman Spor Kulübü’nden Ümit Kaya ise üçüncü oldu.

Üç gün süren organizasyonun ödülleri Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Baro Başkanı Muhammed Taha, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Hamur Kaymakamı Erkan Minuz, Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çelebi, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan ve Asbaşkan Mahmut Akülke tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonaya, Adana’dan Trabzon’a, İstanbul’dan Rize’ye kadar 22 farklı şehirden gelen sporcular; Ağrı’nın doğal ve zorlu parkurlarında kıyasıya rekabet etti.

Şampiyona terörsüz Türkiye pankartıyla start aldı

Final gününde mücadele Diyadin Kanyonu’nun etkileyici vadilerinde başladı. Şampiyona 3.500 rakımda Tendürek Dağı’nın zirvesinde ‘Terörsüz Türkiye” pankartıyla yarış startı aldı. Tendürek Dağı etabının ardından endurocular, Doğubayazıt’ta yer alan İshakpaşa Sarayı’nı geride bırakarak Ağrı Dağı’nın 3.200 rakımında finiş gördü.

“Terörsüz Türkiye” vizyonuyla hayata geçirilen şampiyona, sportif rekabetin ötesinde bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı ve spor turizmini canlandırmayı hedefliyor.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

E1A: 1. Kenan Kazan (IZMOK), 2. Ümit Kaya (FOSK), 3. Kemal Deveci (TTMK)

E2A: 1. Murat Can Köse (TTMK), 2. Nurdoğan Kuzu (Kartepe), 3. Furkan Zandolu (TTMK)

E3A: 1. Bayram Uysal (TTMK), 2. Mehmet Emin Musaoğlu (IZMOK), 3. Mehmet Aktaş (TTMK)

E1B: 1. İbrahim Çakır (İZMOK), 2. Mehmet Çetin (TTMK), 3. Hasan Gider (BIMOSK)

E2B: 1. Fatih Kaplan (TTMK), 2.Oğuzcan Haydaroğlu (SS100), 3. Mustafa Temiz (TTMK)

E3B: 1. Emre Çolak (TTMK), 2. Mikail Gürgen (YMK), 3. Salih Serim (Kartepe)

Gençler: 1. Berkay Sarı (Kartepe), 2. M. Taha Tomak (İZMOK), 3. Yunus Emre Özdemir (MEASK)

Veteran: 1. Ali Baydaş (BIMOSK), 2. Murat Kökçü (FOSK), 3. Sedat Uyar (IZMOK)

EC: 1. Emirhan Korkmaz (İZMOK), 2. Cihan Sarı (TTMK), 3. Emre Kaya (FOSK)

ATV1: 1. Burak Topbaş (Smyrna), 2. Fatih Şengül (Kartepe), 3. Osman Fırat (Kartepe)

ATV2: 1. Alperen Tulek (TTMK), 2. Mesut Şen (Kartepe), 3. İsmail Hepdurgun (EMK)

Kadınlar: 1. Ayşegül Avcı (Kartepe), 2. Selver Sevcan Yolal (MEASK), 3. Merve Özkorkmaz (Kartepe)