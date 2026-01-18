Ahmet Çakar: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilir

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Fenerbahçe yenilgisinin ardından Galatasaray'daki 2 puanlık kayıp takımda büyük gerginlik yarattı.

Daha karşılaşma bitmeden taraftarın hedefi olan Dursun Özbek, maçın ardından soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Tartışmalar sürerken spor yorumcu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Sky Spor Youtube kanalındaki ilk yayınında konuşan Ahmet Çakar, Okan Buruk’un görevi bırakabileceğini iddia etti.

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Benim görüşüm şu ki bu gece kartlar yeniden dağıtılıyor Türk futbolunda. Şu anda Alanya'da bir grup var. Hepsi ellerini ovuşturuyor. Sadettin Saran'dan Tedesco'suna. Efendim Skriniar’ından Duran'a kadar… Galiba bu sene o sene imajı çıktı. İddia ediyorum. Okan Buruk 5 gün içinde görevi bırakabilir.