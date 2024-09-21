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Ahmet Çakar'dan istifa kararı: Ahlak ilkelerime aykırı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol YouTube kanalından, yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıldığı gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Çakar açıklamasında "bu sitenin reklamını yapan bir kurumda çalışmak benimsediğim etik ve ahlak ilkelerine aykırı olacaktı" dedi.

Haber Merkezi
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Ahmet Çakar'dan istifa kararı: Ahlak ilkelerime aykırı
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Radyo Gol ve "Sansürsüz Futbol" isimli Youtube kanalından istifa ettiğini açıkladı. Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapılması nedeniyle yorumculuktan ayrıldığını belirten Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol isimli Youtube kanalından MeritKing isimli yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilen sitenin reklamını yaptığı için ayrılmak zorunda kaldım. Galatasaray'ı bu sitenin reklamını yaptığı için eleştirirken, radyosunda bu sitenin reklamını yapan bir kurumda çalışmak benimsediğim etik ve ahlak ilkelerine aykırı olacaktı. Siz değerli sevenlerimin bilgisine sunarım." ifadelerine yer verdi.

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