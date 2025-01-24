  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ahmet Kutucu resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...
Takip Et

Ahmet Kutucu resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...

Galatasaray, Eyüpspor’dan milli futbolcu Ahmed Kutucu’yu 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ahmet Kutucu resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...
Takip Et

Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor’un milli futbolcusu Ahmed Kutucu’yu resmen kadrosuna kattı.

Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ahmed Kutucu ise sezonun geri kalanında 20 milyon TL, gelecek sezon 50 milyon TL, 2026-27 sezonunda 60 milyon TL, 2027-28 sezonunda ise 75 milyon TL kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."

Galatasaray'dan soruşturma açıklaması: Yanlış işlerin içinde olmayızGalatasaray'dan soruşturma açıklaması: Yanlış işlerin içinde olmayızSpor

 

PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 6 takıma cezaPFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 6 takıma cezaSpor

 

Spor
Galatasaray'dan soruşturma açıklaması: Yanlış işlerin içinde olmayız
Galatasaray'dan soruşturma açıklaması: Yanlış işlerin içinde olmayız
PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 6 takıma ceza
PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 6 takıma ceza
Fenerbahçe play-off biletini son maça bıraktı
Fenerbahçe play-off biletini son maça bıraktı
TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza
TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza
Galatasaray'a yönelik yasadışı bahis soruşturmasında takipsizlik kararı kaldırıldı
Galatasaray'a yönelik yasadışı bahis soruşturmasında takipsizlik kararı kaldırıldı
Fenerbahçe, Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı