Ahmet Kutucu resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor’un milli futbolcusu Ahmed Kutucu’yu resmen kadrosuna kattı.

Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ahmed Kutucu ise sezonun geri kalanında 20 milyon TL, gelecek sezon 50 milyon TL, 2026-27 sezonunda 60 milyon TL, 2027-28 sezonunda ise 75 milyon TL kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."