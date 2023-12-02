Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a veda etti: Görevi kasada 200 milyon TL ile devrediyorum

BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen siyah-beyazlı kulübün genel kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Başkan olarak seçildiği dönemde banka yapılandırması nedeniyle siyah-beyazlı kulübün tüm gelirlerinin bankalar tarafından temlikli olduğunu anlatan Çebi, “Birçok sıkıntımız vardı. Elektrikten suya, ödenmemiş aylarca maaşlar vardı. Ben elimden geldiğince taşın altına elimi koymaya, vazifemi yapmaya çalıştım. Özellikle eylül ayında UEFA’ya verilmesi gereken temiz kâğıdı, UEFA’ya yazı yazılarak ekim ayı sonuna ertelendi. Bugünün 400 milyon TL’si olan parayı tedarik ettik. Pandemi zor bir dönemdi, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Sadece alacaklılar, alacaklarını, sporcular alacaklarını istiyor. Ama para vermeye gelince pandemi mazeretiyle kimse ortalıkta yoktu. Bu süreçte de alacaklıların icra davaları vardı. Geldiğimde, ‘Beşiktaş’ın namusu, şerefi bana ait’ demiştim. Beşiktaş’ın borcu namustur, bu yüzden herkesle göğüs göğüse mücadele ettim. ‘Bırakmam Seni’ Kampanyası bana enerji vermişti. Bu camia, kutsal bir camia. Bir yapılandırma dönemi yaşadık. Cumhurbaşkanına gittik. Bankalarla önümüzü açma talimatı verildi. O dönemde 40 milyon Euro, ilk yapılandırmada bırakılan Euro’yu, TL’ye çevirerek 600-700 milyon TL tasarruf ettirdik” diye konuştu.

“Taraftar, camia ve genel kurul bir bütündür”

Sportif başarılardan söz eden Ahmet Nur Çebi, “Daha sonra Sergen Hoca’yla şampiyon olduk. Kadınlar dahil 4 kupa getirdik. Bu zor dönemde getirilen kupalara çok büyük önem verdik. O dönemde o kupaları müzeye getiren Beşiktaş taraftarıdır. Onlar olmasa dahi bize verdiği güçtür. Taraftar camia ve genel kurul bir bütündür. Biri gözüyse biri kulağıdır. Camiamızın her bireyi Beşiktaş’ı oluşturuyor. Bu kutsal camiayı taşımayı biz vazife edindik, dolayısıyla bir ayrımcılık tarif edemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Görevi 180-200 milyon TL kasada parayla devrediyorum”

Siyah-beyazlı kulübün kendisi döneminde dünden ödenmemiş bir kuruş borcu olmadığını anlatan Çebi, “Bizden alacağı olan bankalar dışında borcumuz yoktur. Gelen arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar. Bunu da gurur vesilesi olarak görmek istiyorum. Stat sponsorluk sürecinde ikinci ve üçüncü yıllar için ödenmesi gereken paralar Beşiktaş finansal açıdan kar sağladığı için erken tahsil edilmiştir. Bir kısmı bankalara ödenmiştir. Yönetimden herhangi bir kişiye ödeme yapılmamıştır. 400 milyon TL borçla başladığım borcu artı 180-200 milyon TL kasada parayla devrediyorum” diye konuştu.

“Beşiktaş’a değer vermeyene ben hiç vermem”

Genç oyunculara şans verdiklerini ve satışlardan gelir elde ettiklerini aktaran Çebi, “Genç futbolcularımızı altyapıdan bizim dönemimizde çıkardık. Bunların bonservisiyle Beşiktaş’a gelir sağladık. ‘Bunlar 40 milyon yapardı’ diyenler var. İnşallah yaparlar çünkü sözleşmelerde haklarımız var. Bu genç kardeşlerimizle kalmaları için mücadele ettim. Kimisi ailesinden dolayı ‘Burada huzursuz yaşıyorum, önümüzü açın’ dedi. Bir tanesinin babasıyla görüşmek istedim. ‘Konu babamı ilgilendirmiyor’ dedi. Beşiktaş’a değer vermeyene ben hiç vermem. Bu çocukları biz yetiştirdik ama Beşiktaş’ta kalmak istemeyene ben zorla kal diyemem mücadelemi veririm ama yakasına paçasına sarılamam” açıklamasında bulundu.

Bağımsız bir kuruluşa denetletsinler

Kendinden önceki dönemlerin incelenmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi şunları söyledi:

“‘Paralar nerede?’ diye buradan giden başkanın hesaplarının incelenmesi talep edildi. Tarafsız bir kuruluşa tüm hesapları incelemesi için talimat verdik. O süreç tamamlandıktan sonra tüm evraklar ilgili makamlara intikal ettirilmiştir. Bunu hesap görmek için yapmadım. Bunu camia benden istedi. Bunu yapmasaydım vicdani olarak doğru bir yerde görmeyecektim. Bu işlem şahsi bir işlem değildir. Yasal bir sorumluluğu yerine getirdim, kötü de bir şey yapmadım. Gelecek yönetimler de bir evvelki dönemi bağımsız bir kuruluşa denetletsin.”

BJK Nevzat Demir Tesisleri’yle ilgili durumu da çözdüklerini belirten Çebi, “Nevzat Demir Tesisleri, orman bakanlığı tarafından spor bakanlığından alınmış. Spor bakanlığında sözleşmesi olan Beşiktaş açıkta bırakılmıştır. Çalışmalarımızın sonuncunda Beşiktaş Futbol A.Ş ile kiralamasını 29 yıllığına yapmıştır. Bundan sonra dava açılması söz konusu bırakılmamıştır” ifadelerini kullandı.

“TFF Başkanı el kaldırmadı ama bunu propaganda olarak kullandılar”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Beşiktaş taraftarları arasında Tüpraş Stadyumu’nda yaşanan olaylara da değinen Çebi, “Ben TFF başkanının avukatı değilim. TFF başkanıyla mücadele eden Beşiktaş’ın hakkını aramaya çalışan birisiyim. Ama olanı olmayanı söylemek lazım. Kimse Beşiktaş başkanına da taraftarına da el kaldıramaz. Kaldırmadılar da ama bunu propaganda olarak kullanmak Beşiktaş’ı incitir. Öyle bir şey olsa ben gerekeni yapardım. 5 dakika daha bekleyip içeri girebilirdi. Beşiktaş taraftarını tahrik etmeyip Lugano maçının sonucuna tesir etmeyebilirdi. TFF başkanının orada iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben TFF başkanıyla geldiği günden beri mücadele eden tek kulüp başkanıyım” diye konuştu.

MHK ve hakemlerle ilgili de düşüncelerini aktaran Başkan Çebi, “MHK hakemleri gönderdi sonra geri geldiler. Bunların gitmesi gerektiğini, gelmemeleri gerektiğini hakem kurulunun baştan aşağı sıfırlanmasını söyleyen bendim. Ben Beşiktaş’ı temsil ediyorum. Bir gün öyle bir gün böyle konuşmadım. Ama diğer kulüpler önce şöyle sonra böyle… Sonra gerçekleri kabul ettiler. Beşiktaş başkanı haklıydı dediler. Bunu dedirtmek benim için onur ve gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

“Taraftar üzülürken ben kahroldum”

Yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncuların eleştirilmesiyle ilgili ise Çebi şunları söyledi:

“Yapılan transferlerin yanlış olduğu söyleniyor. Evet çok üzücü sonuçlar aldık. Taraftar üzülürken ben kahroldum. Bu takım, bu oyuncular bir süre sonra yukarıya doğru çıkacaklar ve hak ettikleri değeri bulacaklar. Bunlar hoca tarafından istenerek getirildi. Yok sayamayız. Bunlar Beşiktaş oyuncusudur. Onlara biz değer verelim. Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica, Galatasaray’ın elinden alınarak bir gecede Türkiye’ye getirilmiştir. Bunları hatırlatmakta fayda var. Alex ve Pjanic’i taraftar istedi onlar da geldi. Bugün gelse herkesin alkışlayacağı Aboubakar getirildi. Başarılı tarafları da konuşalım başarısızlıkları da. Hep başarısızlık yok yapılan güzel şeyler de var.”

Veda konuşması

Beşiktaş’ta yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık görevi sona erecek Ahmet Nur Çebi veda konuşması yaptı.

Siyah-beyazlı kulübe başkanlık yapmaktan dolayı onur ve gurur duyduğunu anlatan Çebi, “12 yıl evvel bu kapıdan içeri girdim. Beraber çalıştığım vefat eden Fuat dostuma Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlu olsun. Beşiktaş’ımızın da 120’nci yılı kutlu olsun. Beşiktaş’a başkanlık yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son dönemlerin en önemli mali geneler kurulunu geçirdik. Yönetim kurulu üyelerine, divan üyelerine çok teşekkür ederim. Acı tatlı anlarımız oldu. Ben bu sevgiyle buradan gitmek istiyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ben de Beşiktaş’a tüm Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. Bu görevi Beşiktaş için yaptım. Değerdi, keşke daha fazlasını yapsaydım. Beşiktaşlı olduğunu iddia edip bana ve aileme hakaretler eden troll hesaplara hakkımı helal etmiyorum. Bizimkisi siyah-beyaz bir aşk hikayesi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Allah’a emanet olun” diye konuştu.

Çebi konuşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı kulübün üyeleriyle vedalaştı.