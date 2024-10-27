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Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi

Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin 6 aylık dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Hasan Arat’ın 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 dönemi ise ibra edildi.

İHA
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Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi
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Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda yapıldı.

Toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunulurken, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer" ifadelerini kullandı.

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