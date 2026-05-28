  3. Ahmet Nur Çebi’den 'Altay' hamlesi: Efsane kulübü satın alıyor
Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunda dikkat çekecek bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Ahmet Nur Çebi'nin, 3. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altay'ı satın almak üzere harekete geçtiği belirtildi.

Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF 3. Lig ekibi Altay’ı satın almak için harekete geçti. Daha önce de adı İzmir temsilcisiyle anılan Çebi’nin, 6 Haziran’da İzmir’e gelerek Altay Başkanı Sinan Kanlı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

İzmir ekibinin geçtiğimiz günlerde 1 Milyar TL borcunun olduğu açıklanmıştı. Taraflar arasında yapılacak görüşmede anlaşmanın sağlanması ve Çebi'nin Altay'ı satın alması bekleniyor.

Görüşmeler devam ediyor

Çebi'nin, sezon devam ederken yapılan ilk görüşmede, “Takım ligde kalsın, sonra tekrar görüşelim.” mesajını verdiği kaydedildi. İzmir ekibinin ligde kalmasının ardından Çebi ve Kanlı'nın yeniden bir araya geldiği, ancak toplantıdan olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkmadığı ifade edildi.

Öte yandan, 1 milyar TL borcu bulunan Altay'da başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı'nın, İzmir'de maddi gücü yüksek dört iş insanını yönetiminde yer almaları konusunda ikna ettiği öğrenildi.

