  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı için Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Yaralılar var
Takip Et

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı için Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Yaralılar var

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrası gerginlik çıktı. Johan Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için Hollanda'ya gelen İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı için Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Yaralılar var
Takip Et

Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Taraftarların tahliyesi için 2 uçak gönderildi

İsrail yetkilileri, durumu ciddi görerek Hollanda'daki taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderildiğini duyurdu.

İsrail'den uyarı: Sembolleri taşımayın

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. 

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada

UEFA, 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tarafsız sahaya almayı kararlaştırdı. Maçın hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı hafta sonuna kadar netleşecek.

Daha önceki güvenlik önlemleri: Basketbol maçı örneği

Benzer bir güvenlik gerekçesiyle, Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İstanbul'daki maçı Sırbistan'da oynamıştı. 

Spor
Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar’a mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar’a mağlup oldu
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
Okan Buruk’tan, UEFA Avrupa Ligi’nde rekor
Okan Buruk’tan, UEFA Avrupa Ligi’nde rekor
PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç ceza
PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç ceza
Sergen Yalçın: Amedspor'dan teklif aldım
Sergen Yalçın: Amedspor'dan teklif aldım
Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu
Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu