Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı için Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlara saldırı: Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrası gerginlik çıktı. Johan Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için Hollanda'ya gelen İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı.
Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Taraftarların tahliyesi için 2 uçak gönderildi
İsrail yetkilileri, durumu ciddi görerek Hollanda'daki taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderildiğini duyurdu.
İsrail'den uyarı: Sembolleri taşımayın
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu.
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada
UEFA, 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tarafsız sahaya almayı kararlaştırdı. Maçın hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı hafta sonuna kadar netleşecek.
Daha önceki güvenlik önlemleri: Basketbol maçı örneği
Benzer bir güvenlik gerekçesiyle, Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile İstanbul'daki maçı Sırbistan'da oynamıştı.