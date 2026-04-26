  Al Ahli şampiyon oldu: Merih Demiral tarihe geçti
Al Ahli şampiyon oldu: Merih Demiral tarihe geçti

Milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Machida'yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu. Demiral, böylece üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran ilk Türk olarak tarihe geçti.

Al Ahli şampiyon oldu: Merih Demiral tarihe geçti
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile Japonya temsilcisi Machida, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.

Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresinde eşitlik bozulmazken, mücadele uzatmalara gitti.

Suudi Arabistan ekibi, 96. dakikada Al Buraikan'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 1-0 kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Milli oyuncu Merih Demiral da böylece üst üste ikinci kez kupa kaldıran Türk oyuncu olarak önemli bir başarıya imza attı.

