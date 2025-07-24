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Al Sadd, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu transfer etti

Katar futbol kulübü Al Sadd, 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Al Sadd, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2027 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladık" ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin Liverpool takımından 2023 yazında Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı forvet, Suudi ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 65 maçta forma giydi ve 21 gol attı.

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