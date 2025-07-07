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Al-Shabab Fatih Terim'e veda etti

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab, sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim’e yayımladığı video kliple veda ederek teşekkür etti.

Haber Merkezi
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Al-Shabab Fatih Terim'e veda etti
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Geçtiğimiz günlerde İspanyol teknik adam Imanol Alguacil’i takımın başına getiren Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, sözleşmesi sona eren Fatih Terim'e yayımladığı video kliple veda etti.

Al Shabab’dan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam için yapılan veda paylaşımında, “Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler” ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim, Al Shabab yönetiminde 23 maça çıkarken; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Al Shabab, sezonu ise 60 puanla 6'ncı sırada bitirdi.

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