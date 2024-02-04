Al-Shabab, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirdi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Al-Shabab'ın yeni antrenörü oldu.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin antrenörü Portekizli Vitor Pereira'yı getirdi.
Igor Biscan ile yollarını ayıran Suudi Arabistan takımı Al Shabab, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
9 aydır takım çalıştırmıyordu
İki dönem (2015-16 ve 2021) Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, son olarak Brezilya'nın Flamengo takımında görev yapmıştı. 55 yaşındaki teknik adam Nisan 2023'ten beri takım çalıştırmıyordu.
10 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'da
Suudi Arabistan'da daha önce de çalışan Portekizli hoca, 2013-14 sezonunda Al-Ahli'nin teknik direktörüydü.