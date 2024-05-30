Alex, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı: Türkiye'den üzgün ayrıldım

Trendyol Süper Lig'de sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni isim belli oldu. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasına adını yazdıran ve kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Alex de Souza'yı göreve getirdi. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antalya’ya ayak basan Alex, havalimanında kırmızı-beyazlı taraftarlarca coşkulu bir şekilde karşılanmıştı. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü için bugün kentte bulunan bir otelde imza töreni düzenlendi. Törene Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Basın Sözcüsü Alkan Evren katıldı.

"Kendisiyle başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum"

Alex de Souza’nın futbolculuk döneminde Türk futboluna sağladığı katkıya değinen Başkan Boztepe, "Böyle bir kariyeri olan birini Türk futboluna kazandırdığımız için kendi adımıza mutluyuz. Biz Antalyaspor olarak hak ettiğimiz yerde olabilmek için çalışıyoruz. Başarı istiyoruz. Alex hocamızın ne kadar çalışkan ve özverili olduğunu ve Türk futboluna katkı sağladığını biliyoruz. Tüm Türkiye'nin sevdiği, saygı duyduğu, kabullendiği ve göğsüne bastığı bir karakter. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

2 yıllık sözleşme imzalandı

Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve transfer konusunda da görüşmelerde bulunduklarını belirten Boztepe, "Geldiği geceden beri kendisiyle toplantılar yapıyoruz. Şimdiden kadro çalışmalarına başladık. Hocamızın önerdiği isimler var. Bizim belirlediğimiz oyuncular var. Antalyaspor bütçesine uygun ve en seçkin şekilde kadro oluşturmaya çalışacağız" diye konuştu.

Bir basın mensubunun Antalyaspor’un transfer tahtasının kapalı olduğunu hatırlatması üzerine Sinan Boztepe, "Temmuzun ilk haftasında transfer dönemi açılıyor. Transfer dönemi başlamadan tahtayı açacağız. Engel kalkar kalkmaz da transferlerimizi yapacağız." cümlelerine yer verdi.

"Bundan sonraki hedeflerimiz yüksek olacak"

Başkan Boztepe, geçtiğimiz sezon 5 aylık süreçte büyük olaylar yaşandığını hatırlatarak, "2 yıllık bir planlama yapıyoruz. Ligde kalmak için oynamayacağız. O şekilde bir takım kuracaksak, sıradan bir takım kurabiliriz. Antalyaspor'un hedefi olmadığı zaman başarı olmaz. 5 ayda 5 yıllık olaylar yaşadık. Bahanelerin altına sığınmıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz yüksek olacak. Bizden sonra gelen arkadaşlar da çıtayı daha yükseğe çıkaracaktır. Sözleşmede Avrupa kupası ve sıralamayla alakalı bazı opsiyonlar var." ifadelerini kullandı.

"Başarı için risk almak gerekir"

Başarı için risk almak gerektiğini sözlerine ekleyen Boztepe, "Sergen hocamızla bir sürecimiz vardı. Biz köşede sessiz sakin halimizle devam etmek istemiyoruz. Türkiye ve dünya gündeminde başarılı bir isimle anlaştık. Başarı için azim ve disiplin gösteren hocalar lazımdı. Alex ismi de bu şekilde gündeme geldi. Başarı için risk almak gerekiyor. Özellikle kendi adıma bu riskleri alan biriyim. Pişman olmayacağımıza eminim." cümlelerine yer verdi.

"Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum"

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza ise Antalya’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halkla ve çok mutlu olduğum bir ülkeye geldiğim için herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri evimde hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim. Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum. Antalya ve halkına bana kısa sürede gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederim." dedi.

"Taraftarımızı stadımızda görmek istiyoruz"

Kırmızı-beyazlı taraftarları stadyumda görmek istediğini de aktaran Alex, "Bu 2 yıllık kontratımın olduğu sürede başarılı olmak istiyorum. Taraftarımızı stadımızda görmek istiyoruz. İyi bir ekip kurup maçlarda taraftarlarımızla keyifli anlar geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu açıdan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim." diye konuştu.

"Çok yoğun şekilde takımı inceleme şansım oldu"

Antalyaspor'un, menajeriyle görüşmeye başladığı andan itibaren takımla ilgili çalışmalara başladığını söyleyen Alex de Souza, "Çok yoğun şekilde takımı inceleme şansım oldu. Nuri ve Sergen hocanın oynattığı oyunlarla takımın ne tarz oyun ortaya koyduğuna dair inceleme şansım oldu. Burada da daha önce takımda çalışan insanlardan bilgi aldım ve onlardan aldığım bilgilerle çalışmalarımı sürdürdüm." şeklinde konuştu.

Brezilyalı çalıştırıcı, mücadeleci bir kadro oluşturmak istediğini ancak bunu yaparken de doğru bütçeyle başarıya gitmeyi düşündüklerini dile getirerek, "Semih hoca (Şentürk) ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışanlar dışında 2 tane yardımcı hoca getireceğim. Türkiye'de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak. Helton ile de konuştum. Diğer oyuncularla da görüştüm. Öncelikle burada biz en iyi kadroyu oluşturmak istiyoruz. Dengeli ve mücadeleci olmalı. Taraftar maçı izlemeye geldiğinde evine mutlu dönmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"Amaç güçlü ve dengeli bir takım oluşturmak"

Antalyaspor'da gerçekten oynamak isteyen oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirten Alex, "Birçok oyuncu bazı takımlara gelmek ister. Bununla alakalı yönetim gerekli aksiyonları alacak. O isimlere takılı kalmayın. Brezilya'daydım ve oradaki haberlere daha rahat ulaşıyorum. Oradayken de bazı haberler geliyor ama bunlara takılı kalmayın." açıklamasını yaptı.

46 yaşındaki çalıştırıcı, rakibiyle çok ciddi mücadele veren dengeli bir Antalyaspor hedeflediklerini de dile getirdi. Alex, "Sistemle alakalı konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Gelen oyuncuların durumuna göre konuşabiliriz. Sadece şehir içinden değil dışından da Antalyaspor'u izlemeye gelenlerin olduğunu hayal ediyoruz. Bizim buradaki odağımız güçlü ve dengeli bir takım oluşturmak. Takımımda düşündüğümüz isimler var. Takımın finansal durumunu yormayacak oyuncular seçmek. İyi oyuncuları getirmek istiyoruz. Antalyaspor'u isteyen oyuncularla çalışmak istiyoruz. Bazen güçlü isimlerle kontrat imzalarsanız ama istediğinizi alamazsınız. Bizde o yüzden Antalyaspor'da oynama arzusunda olan oyuncularla çalışmak amacındayız." diye konuştu.

"Buradan ayrılırken üzgün ayrıldım"

Türkiye'den üzgün ayrıldığını vurgulayan Alex de Souza, "Buradan ayrılırken üzgün ayrıldım. İnsanların bana yaşattıkları ise mutlu ayrılmama da vesile oldu. Burada bulunduğum zamanlarda Türk halkının bana yaşattığı mutlu hisler için de teşekkür ederim. Burada bir sözleşmem var. Takımı başarıya götürmek için çalışacağım. Gelecek adına konuşmaya gerek yok, gün gün bakacağız. Mesele ben Brezilya'da oynarken Türkiye'de kariyerime devam edeceğim ve sürdüreceğim aklıma gelmemişti. 8 yıl sonra kariyerimi Fenerbahçe'de tamamlayacağımı düşünüyordum. Ben Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Gelecek ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Bugünün tadını çıkaralım, yarına bakarız." dedi.

"Türk insanının değer verdiği biri"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren ise Türk insanının değer verdiği bir ismi Antalyaspor’a kazandırdıklarını söyleyerek, "Türkiye tarihine adını yazdırmış çok profesyonel ve başarılı bir insan. Türk insanının değer verdiği biri, inşallah önümüzdeki süreçte Antalyaspor taraftarı ve halkının desteğiyle Alex de Souza'nın futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyeri de iyi geçecektir. Biz yönetim olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.



