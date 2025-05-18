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Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç, seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. 

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yönetim kuruluyla yaptığımız değerlendirme doğrultusunda yaz aylarında yapılacak muhtemel bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığını ifade etmek istiyorum.

İmza süreciyle ilgili fikrimiz aynen devam etmektedir. İmza toplayarak olağanüstü genel kurula gidilmesi bugüne kadar yaşanmamıştır. Bu yöntem dönüşü olmayan yaralar açacaktır. Tarih boyunca camiamız ortak akılla hareket etmiştir.

Bu süreci manipüle edenlerin olduğunun bilinmesini istiyorum. Yeterli imza toplanırsa kurula gidiş süremiz en az 7-8 hafta olarak öngörülmektedir. Kulübümüzün gelecek sezon için kaderini şekillendirecek bir karardır. 

Değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Net tarihi yeni sezon fikstürü sonrası açıklayacağız."

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