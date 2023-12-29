Ali Koç açıkladı: Maça Atatürk pankartıyla çıkacaktık, otoriteler bunu kabul etmemiş

Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oynanacak Süper Kupa maçı öncesi A Spor'a konuştu. Maça, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü taşıyan pankart ile çıkmak istediklerini açıklayan Koç, "Biz bu pankart ile çıkacaktık ama anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemiş. Tam netleşmedi konu" dedi.

Süper kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının marka değeri açısından olumlu olduğunu ve ileride İspanya ve İtalya gibi Türkiye'nin de Süper Kupa'yı dört takımın katıldığı bir turnuva haline getirebileceğini söyleyen Koç, konuşmasına şöyle devam etti:

"İtalya, İspanya'nın dörtlü Süper Kupa finalinin burada oynanması, bu Almanya'da olur, Doha'da olur, Suudi Arbaistan'da olur, biz de ileride dörtlü şekilde yapmayı düşünüyoruz. Bunlar Türk futbolunun marka değeri açısından olumlu ama marka değeri sadece bunlarla ileri gitmez. Ülkemizin futbol değeri o kadar sıkıntılı bir ortamdan geçiyor ki 5 Kasım'dan bu yana Türk futbolunda yaşanan, bazıları hiç görmeyi arzu etmediğimiz olaylar ama temiz futbol için her türlü şart ortada."

Galatasaray: İstiklal Marşımız okunmazsa maça çıkmayız

Suudi yetkililerin, Atatürk pankartı ve tişörtüne izin vermediği yönündeki iddialar gündeme gelirken, maçta Suudi Arabistan Milli Marşı’nın çalınmasının istendiği öne sürüldü. NTV'nin aktardığına göre Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" dedi.

Faruk Koca açıklaması

Öte yandan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan, ardından görevinden istifa eden ve cezaevine girdikten 15 gün sonra tahliye edilen eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında da konuşan Ali Koç, şunları söyledi:

"Sayın Faruk Koca belki de başkanlar arasında bunu yapacak en son başkanlardan biridir. Anlık bir olay yaşandı, o olmasa belki başkası yaşayacaktı. Geldiğimiz noktada sorunlarla yüzleşmek için atılacak adımlar ortada."