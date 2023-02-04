Ali Koç: Bize operasyonlar hep şubatta yapılıyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin büyük haksızlığa uğradığını söyledi.

Dündar, "Fenerbahçe'nin bir operasyona tabi tutularak 3 puanımızın katledilmesi ve peş peşe haksızlıklara uğraması benim yüreğimde de sizler gibi isyan duyguları oluşturdu. Nedenlerini çok düşündüm, bana göre neden ortada. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'miz hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da bu sezon başlangıcından beri çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı ve Fenerbahçe hedef tahtasına oturtuldu." ifadelerini kullandı.

Futbol sistemi içinde 3 Temmuz kalıntısı bazı odaklar olduğunun altını çizen Dündar, şöyle devam etti:

"Her Fenerbahçeli yürekten inanır ki Fenerbahçe dendiğinde akla Cumhuriyet gelir, akla Atatürk gelir. Fenerbahçe'yi engellemeye, Fenerbahçe'yi durdurmaya, Fenerbahçe'nin haklı puanlarını gasp etmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'ye sevdalılar, yönetimimizin arkasında her zamandan daha fazla birlik ve bütünlük içinde dimdik durmalıyız. Ya bir ve bütün olacağız ya da hedef tahtasının ortasında durup çeşitli saldırılara uğrayacağız. Fenerbahçe bir olup 3 Temmuz'da ne yaptıysa büyük gücünü tüm Türkiye'ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü birlik ve kararlık içinde göstermelidir."

Rakiplerinin çeşitli provokasyonlar yapmak isteyeceğini ve bu durumdan uzak durmaları gerektiğini aktaran Dündar, "Yönetimin göstereceği hedef doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Bugün Başkanımız Sayın Ali Koç tarihi bir konuşma yapacak. Bazı görseller kullanacak. Uğradığımız haksızlıkları belge ve görüntülerle kimsenin itiraz edemeyeceği açıklıkla bilgilerinize sunacak. Bütün kumpaslara puanlarımızı gasp etme çabalarına açık açık sergilenen bilinçli operasyonlara kısacası Fenerbahçe'ye karşı her türlü girişime rağmen hepimiz kalben şuna inanıyoruz. Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'mizin şampiyon olmasını engelleyemeyecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Ali Koç: Esas sıkıntı son 10-15 yılda yaşatılanlar

Başkan Ali Koç ise, şu an bir dönüm noktasında olduklarını belirterek, "Hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. Bir maç değerlendireceğiz bugün ama bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için üzerinde duracağız ama esas sıkıntı son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur." dedi.

İki tarafa da hata yapılan maçta bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesinin, oradan netice almasının kendi fıtratlarında olmadığını kaydeden Koç, "3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında kaybedilen 2 puan, direkt yarışa etki eden 5 puan. Bu gözümüze batan. Bir de arada kaynayanlar var. Bir şubat ayındayız yine. Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal döneminde 22. hafta, şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ondan sonra 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybediyoruz. Bu hayatın normal akışına bile aykırı. Yine erkenden söyleyip anlatacağız." diye konuştu.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından bahsederek, milyonların önünde tekme tokan cereyan eden bir maç izlediklerini aktaran Koç, bu maçla ilgili tartışmalı pozisyonların yer aldığı bir videoyu üyelere izleterek şöyle devam etti:

"Şubat ayında tekrar katliama uğrayacağız' diye düşünmedik değil. Bazıları dayak yedi ama neredeyse tüm takımın dayak yediği maçtan bahsediyoruz. Hakem ve VAR'ın maçın sonucunu etkileyecek bu kadar çok pozisyon, kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka maç belki de yoktur. Bu hataların hepsi istisnasız Fenerbahçe aleyhine gerçekleşmiştir. Bu hakem performansıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Bu haftanın hakem atamaları giden MHK tarafından yapılmıştır. Yani, 'bizden sonrası tufandır' mantığıyla bizim maça atanmaması gereken biri, en kritik maça atanmıştır. İyi ki bu MHK gitmiştir.'

"Mert Hakan Yandaş'ın golü bize göre yüzde yüz gol." diyen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Ele çarpmış, velev ki ele çarpmış, VAR görüyor, aynı VAR hakemin gözü önünde görmesi gereken, maçın sonucuna etki edecek pozisyonu göremiyor. Bu performansla değil, niyetle anlatılacak bir durumdur. Net gol olan pozisyonu, 'ele çarptı' diye vermedin. Peki sen bunu görüyorsun, diğerlerini niye görmüyorsun? Görmüyorlar, çünkü görmek istemiyorlar. Göremiyorlar değil. Bu pozisyonda ne enteresandır ki bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor. Ndiaye diye bir oyuncu var. Bu oyuncuya bu hakem olağanüstü tahammül gösterdiği için atılması gereken maçı kartsız tamamladı. Bu maç malum rakibimizle yaşansa neler olmuştu düşünsenize. Rakibimiz bu maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmeliydi. Ve bu maçta bir oyuncu hiç kart görmeden maçı bitirdi."

Jesus'a çıkan kırmızı kart

Ali Koç, teknik direktörleri Jorge Jesus'a kırmızı kart çıkartılmasını da "örneği yok" diyerek eleştirerek, "İngilizce ve Türkçe bilmeyen hocamız, hakeme Portekizce, '(Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun) dedim' diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV'sine yazar hakem arkadaş, 'Ben Jesus'u oyundan attım' diye." ifadelerini kullandı.