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Ali Koç duyurdu! Kulüpler Birliği MHK'nın bir parçası olacak

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF ile yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Ali Koç, bundan sonra Kulüpler Birliği'nin MHK'nın yeni sisteminin bir parçası olacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Ali Koç duyurdu! Kulüpler Birliği MHK'nın bir parçası olacak
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Türkiye futbolunun bitmeyen tartışmalarının bir numaralı öznesi olan hakemlerle ilgili flaş bir karar çıktı. Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yapılan toplantı sona erdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, MHK'nın yeni sisteminin bir parçası olacaklarını duyurdu.

Koç'un açıklaması 

Koç, toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Koç “Kulüpler olarak yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdik. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu çok cesur karar verdi. Hakemlik konusunda 'O zaman alın, siz de bu işin parçası olun ve dizayn edin' dedi” ifadelerini kullandı.

"Resmiyette hiç söz sahibi değiliz"

“Futbolun en büyük öznesi futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir, biletleme firmaları olabilir... Resmiyette hiç söz sahibi değiliz, mevcut TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar.”

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