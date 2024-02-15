Ali Koç duyurdu: Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ertelenmiş Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını açıkladı.
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, kulüplerin Atatürk tişörtü ve pankart taleplerinin karşılanmaması nedeniyle ertelenmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ertelenmiş Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını açıkladı.