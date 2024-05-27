Ali Koç: Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Önümüzdeki yıl talimatları açıkladığımızda katılmak istemeyen takımlarla ilgili neler uygulayacağız göreceğiz" sözüne yanıt verdi.

Ali Koç şunları söyledi:

"Futbolun siyasete karıştığı zaman fayda değil zarar verdiğini insanlar görüyor. Defalarca gündeme getirdiğimiz konular sadece Fenerbahçe'nin değil kitlesel olarak Türkiye'de kabul görmeye başladı. O misyonumuzu bitireceğiz. Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağız."