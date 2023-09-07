  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi
Takip Et

Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetimine seçildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluş olan ECA'nın seçimleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.

2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan başkan Ali Koç, ikinci kez bu göreve layık görüldü.

Ali Koç, 2023-2027 yılları arasında da ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütecek.

Galatasaray ile GKN Kargo arasında sponsorluk anlaşmasıGalatasaray ile GKN Kargo arasında sponsorluk anlaşmasıSpor

 