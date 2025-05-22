Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. A Spor’un haberine göre, görüşmeye Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı. Görüşme, Aziz Yıldırım’ın ofisinde gerçekleştirildi ve gündemdeki birçok konu masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'den yapılan görüşme hakkında açıklama geldi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."

Ne olmuştu?

Fenerbahçe'de muhalefet imza kampanyası başlatmış, Koç ise seçimli kongrenin eylül ayında yapılacağını açıklamıştı. Eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını duyurmuştu. Aziz Yıldırım ise kongre süreci hakkında henüz bir açıklama yapmadı.