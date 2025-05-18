  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. 'Ali Koç imza toplanan derneği bastı' haberlerine açıklama
Takip Et

'Ali Koç imza toplanan derneği bastı' haberlerine açıklama

Kongre tartışmaları tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kongre için imza toplayan derneği bastığı ve gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden açıklama geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Ali Koç imza toplanan derneği bastı' haberlerine açıklama
Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekilerin, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği ve taraflar arasında yaşanan gerilimin, dernekteki taraftarların müdahalesiyle son bulduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden açıklama geldi

Ali Koç tarafından derneğin basıldığı yönündeki haberler sonrası Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay'dan şu açıklama geldi:

"Bu akşam geç saatlerde Başkan Ali Koç, yöneticiler, Burak Kızılhan ve Can Gebetaş'la birlikte Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne geldiler.

Yaşananlarla ilgili sosyal medyada ciddi manada bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemliyoruz.

Derneğimize başkan Koç'un gelişi ve yaşananlar konusunda biz gerekli açıklamaları gün içinde yapacağız.

Manipülasyonlara ve algı yönetimine itibar edilmemesini rica ederiz."

Spor
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak:  Beraberlik bile şampiyon yapacak
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak:  Beraberlik bile şampiyon yapacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu
Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu
La Liga'da Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti
La Liga'da Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti
Fenerbahçe'de Mourinho defteri kapanıyor mu? Portekiz’den açıklama geldi!
Fenerbahçe'de Mourinho defteri kapanıyor mu? Portekiz’den açıklama geldi!
Galatasaray'ın Süper Kupa'daki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Süper Kupa'daki rakibi belli oldu
Hatay Sörf Merkezi 19 Mayıs'ta sörf aracılığıyla dayanışmaya davet ediyor
Hatay Sörf Merkezi 19 Mayıs'ta sörf aracılığıyla dayanışmaya davet ediyor