'Ali Koç imza toplanan derneği bastı' haberlerine açıklama
Kongre tartışmaları tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kongre için imza toplayan derneği bastığı ve gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden açıklama geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekilerin, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği ve taraflar arasında yaşanan gerilimin, dernekteki taraftarların müdahalesiyle son bulduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden açıklama geldi
Ali Koç tarafından derneğin basıldığı yönündeki haberler sonrası Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay'dan şu açıklama geldi:
"Bu akşam geç saatlerde Başkan Ali Koç, yöneticiler, Burak Kızılhan ve Can Gebetaş'la birlikte Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne geldiler.
Yaşananlarla ilgili sosyal medyada ciddi manada bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemliyoruz.
Derneğimize başkan Koç'un gelişi ve yaşananlar konusunda biz gerekli açıklamaları gün içinde yapacağız.
Manipülasyonlara ve algı yönetimine itibar edilmemesini rica ederiz."