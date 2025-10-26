  1. Ekonomim
Ali Koç kolları sıvadı: Hangi kulübü satın almak istiyor?

Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç'un İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'yı satın alacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde başkanlık seçimini Sadettin Saran'a karşı kaybeden Ali Koç'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ali Koç'un, LaLiga'nın köklü kulüplerinden Sevilla'yı satın almak için harekete geçtiği bildirildi.

TGRT Haber'in İspanyol basınına dayandırdığı haberine göre, Sevilla'nın yönetiminde bulunan Del Nido ailesi üyeleri arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, kulübün el değiştirme olasılığını ortaya çıkardı.

Buna göre; uluslararası yatırımcılar Sevilla'ya ilgi gösterirken, bunların arasında Ali Koç'un da bulunduğu ileri sürüldü.

Şu ana kadar Sevilla için 2 ünlü yatırımcının ortak bir teklifte bulunduğu, hisse başına konuşulan ücretin ise 2 bin 400 Euro olduğu belirtildi.

Ali Koç'un ise henüz resmi bir teklifte bulunmadığı, ön araştırma sürecini yürüttüğü ve gelişmeleri yakından izlediği bildirildi.

 

