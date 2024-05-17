Ali Koç: Seçim sonuçları şimdiden camiamıza hayırlı olsun

Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, "8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda, başkan adaylığı başvurusu için tüzüğümüzde koşul sunulan imzalar, bugün itibarıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımıza teslim edilmiştir. Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.