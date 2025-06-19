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Ali Koç, yeni sezondaki formalarda da yıldız kullanmayacaklarını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşması" diyerek yeni formaların satış tarihini duyurdu. Koç ayrıca 2025-2026 sezonunda da armada yıldız kullanmayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Ali Koç, yeni sezondaki formalarda da yıldız kullanmayacaklarını açıkladı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas'la yapılan sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tüm takımlarının ilk kez aynı sponsor formasını giyeceğini ifade eden Koç'un açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız. Toplamda 30 yılı aşkın süreyle Fenerbahçe'nin işbirliği yaptığı markadır. Yeni formalarımız 1 Temmuz'da önce stat mağazasında ve online'da, 2 Temmuz'dan itibaren ise tüm Fenerium'larda olacak. Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum."

Formalarda yıldız olmayacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sponsorluk imza töreninde gelecek sezon giyilecek formada yıldız yer alıp almayacağı soruldu. Ali Koç söz konusu tartışmalara son noktayı koydu.

Ali Koç, 2025-2026 sezonunda da armada yıldız kullanmayacaklarını bildirdi.

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