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Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği başkanı seçildi

Türkiye'de futbol kulüplerinin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç seçildi.

Haber Merkezi
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Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği başkanı seçildi
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Kulüpler Birliği Vakfında, daha önce görevi bırakacağını açıklayan Ali Koç yeniden başkan seçildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Koç, toplantıya girerken basına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile bugün görüşmelere başlanmasına ilişkin "Hayırlı olsun" cevabını verdi.

Yapılan toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Vakfının başkanı seçildi.

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