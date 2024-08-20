Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan özür mesajı: "Son derece üzgünüm"

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşüren Göztepe görevlisi Fatih Özkan, bir açıklama yayımladı.

Fatih Özkan, mesajında yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Özkan şunları kaydetti:

"Futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve hali hazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim.

Kamuoyunun bu olay nedeniyle daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm."