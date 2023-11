Ali Koç'tan, Bakan Yerlikaya'ya 'bahis çeteleri' mektubu

Takip Et

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç örgütleriyle mücadele konusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mektup gönderdi.

Yerlikaya'ya bu konuda atacakları adımlarda destek olacaklarını ifade eden Fenerbahçe Başkanı, yasadışı bahsin Türk futboluna ciddi zararlar verdiğini aktardı. Ajansspor yazarı Atilla Türker, mektubun detaylarını şöyle aktardı:

"Elimde bir mektup var.

Nasıl bir mektup mu?

Son derece önemli bir mektup...

Zira... Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya gönderdiği bir mektup bu...

İçeriğinde ne mi var?

Futboldaki yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç örgütleri...

"Toplumun futbola olan güvenini derinden sarsmaktadır..."

Mektubun tarihi 10 Kasım 2023...

Beş gün önce...

Yani çok taze...

Ali Koç'un mektubunun ilk paragrafı aynen şöyle:

"Ülkemize de sirayet etmiş olan yasa dışı bahis faaliyetlerinin, Türk futbolunu ve başta kulüplerimiz olmak üzere tüm paydaşlarını derinden etkilediğini gün geçtikçe artan bir endişe ile takip etmekteyiz. Bu olumsuz etkiler, futbolun temelini oluşturan saha içi rekabet ve adil mücadeleye zarar vermekle kalmayıp toplumun futbola olan güvenini de sarsmaktadır."



"Müsabaka sonuçlarının önceden belirlenmiş olduğu algısı tüm futbol ailesine zarar vermektedir"

Ali Koç, mektubun devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı bahis, tüm dünyada olduğu gibi Türk futboluna da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit, sadece finansal kayıplarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda futbolun güvenilirliğini zedelemekte ve adil rekabetin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Müsabaka sonuçlarının önceden belirlenmiş olduğu algısı Türk futbolunu daha cazip hale getirme çabalarımızı engellemekte ve tüm futbol ailesine zarar vermektedir."



"Operasyonları büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz..."

Koç, mektubuna şöyle devam etti:

"Göreve geldiğiniz andan itibaren, Emniyet Teşkilatımızın yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik başlattığı operasyonları büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz. Bu konudaki hassasiyetiniz ve kararlılığınız için şükranlarımızı sunuyoruz."



"Her türlü desteğe hazırız..."

Koç, mektubunu şöyle tamamladı:

"Yerel olarak veya yurt dışı üzerinden Türkiye'de faaliyetlerine devam eden bu suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamının ve yoğunluğunun arttırılması ve hepimize büyük zararlar veren yasa dışı bahis çetelerinin üzerine gidilmeye devam edilmesi en büyük temennimizdir. Bu hususta Kulüpler Birliği olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu ve sizlerle birlikte konunun takipçisi olduğumuzu hassasiyetlerinize arz ederiz. Saygılarımla..."



Bir hatırlatma

Durum bu dostlar...

Bir hatırlatmada bulunayım.

Ali Koç, şike, teşvik, yasa dışı bahis çeteleri ve hakem faciaları ile ilgili olarak da Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bir mektup göndermişti.

Ne zaman mı? Yine 5 gün önce...

Bu mektubu da yine bu köşede belgesiyle yayınlamıştım.

Şimdi herkesin hoşgörüsüne sığınarak bir vurgu yapmak istiyorum.

Ali Koç son derece önemli olan bu mektupları Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak değil, Kulüpler Birliği Başkanı olarak yazıyor.

Bu bağlamda son noktayı şu şekilde koyalım:

Futboldaki kara tablonun ortadan kaldırılabilmesi için herkese ve her kesime çok büyük görev düşüyor."