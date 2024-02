Son dakika! Ali Koç, başkanlığı bırakıyor: Yeni bir yönetim olacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Gündem konuşmalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Futbol takımının durumu ve teknik heyetle ilgili değerlendirmelerde bularak sözlerine başlayan Başkan Koç, "Mücadele ettiğimiz her kulvarda, kuvvetli bir takım ruhu ile yolumuzda ilerliyoruz. İki tane istatistik vereceğim; 23. hafta itibarıyla 60 puanla kulüp tarihimizin en yüksek puanını yaşıyoruz. 23-24 sezonunda Avrupa’nın 5 büyük ligi olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olmuşuz. Bunun gibi pek çok istatistik var. Hocamız İsmail kartal başta olmak üzere, teknik heyet ve futbolcularımıza sizler adına teşekkür ediyorum. İsmail hocamız 3. sezonunda, bu dönemde tam 103 maça çıkmış yakaladığı puan ortalaması 2.27. Bu işleri takip edenlerin, bu işleri takip edenlerin bu ortalamanın ne kadar yüksek olduğunu bilirler. Bu sezon özelinde ise puan ortalaması 2.33. Bu başarısı için de bu müthiş istatistiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir beraberlikte bir mağlubiyette, ya da sıkışmış bir maçta camianın kırılganlığının hepimizi derinden etkiliyor; özellikle de futbolcularımızı. Tarihimizin en büyük puanını aldığımız sezonda böyle bir konuya değiniyorsam, böyle bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorsam bu 10 yılın gerginliği, baskısı ve kırılganlığın sonucu. Tüm camiamıza seslenmek istiyorum; şampiyonluklar zorlu ve uzun yollardır. Özellikle de söz konusu Fenerbahçe ise bu yollarda her şeyi yaşayacağız, üzüleceğiz, kırılacağız, yorulacağız, yıpranacağız, kızacağız, yeri geldiği zaman kaygılanacağız. Ancak ne olursa olsun, sezon sonuna kadar inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Son dönemlerde Fenerbahçe’nin en büyük rakibi Fenerbahçe olmuştur. Özellikle maçlarımızın sıkıştığı zamanlarda takımımızın sizlere ihtiyacı var. Takımımız biraz düştüğü zaman ayağa kalkması için sizlere ihtiyacı var. Takımımıza güveniyoruz, inşallah yolun sonu şampiyonluk ve aydınlık olur. Bu akşam zorlu bir maça çıkıyoruz, burada da inşallah şans yanımızda olur, oyun gücümüzle bu maçtan da 3 puanla döneriz." ifadelerini kullandı.

"Çağlar, Atletico Madrid’den imza parasından fedakarlık etti"

Ara transfer döneminde takımın ihtiyacı olan bölgelere takviye yaptıklarını aktaran Koç, Çağlar Söyüncü transferinin detaylarını da paylaştı. Başkan Koç, "Gerek yaz döneminde, gerekse ara dönemde hızlı davrandık. Geçmişe nazaran ihtiyaçlarımızı hızlı karşıladık, daha iyi bir kadro mühendisliği yaptık. Devre arasında 1. ve 2. gününde Bonucci ve Krunic transferlerini gerçekleştirdik. Krunic, yaz döneminden beri özellikle İsmail hocamızın istediği bir oyuncuydu. Sade ama sağlam futbolu, güven veren bir duruşu ile ihtiyacımız olan bir noktayı doldurduğunu İsmail hocamız bizlere ifade etti. Yazın çok daha pahalıya gelebilirdi ama devre arasında 3 milyon Euro’nun altında gelen bir transfer oldu. Bonucci, hem liderlik karakteri hem de son sezonunda şampiyonluğa oynama ihtiyacından dolayı getirdik. Her türlü sakatlık sıkıntısını giderebilecek stoper kurgusu yaptığımızı düşünüyorum. Çağlar Söyüncü ile görüştüğümüzde aramızda kapatılması neredeyse imkansız bir finansal fark vardı. Hatta öyle bir noktaya geldik ki masadan çekildik, sonrasında bir olayla karşılaştık. Çağlar sadece 4 ay Fenerbahçe’de oynayabilmek için Atletico Madrid ile yaptığı anlaşma çerçevesinde alacağı olan imza parasından fedakarlık etti. Milyon seviyesinde bir bedelle vazgeçti ve bu şekilde bu transfer gerçekleşti. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu transfer Çağlar Söyüncü’nün kariyerine ve Fenerbahçe’ye hayırlı olur." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe yarıştığı her branşta zirvede yer alıyor"

Fenerbahçe’nin her branşta büyük sorumluluk içerisinde olduğunu belirten sarı-lacivertlilerin başkanı, "Fenerbahçe Spor Kulübü, geçmişten bugüne üstlendiği sorumluluktan taviz vermemiştir. Ülkesi ve yeni nesil için kimliğinden geri adım atmamıştır. Fenerbahçe her zaman tüm branşlarda yarışmacı ve lider bir duruş sergilemiştir, altyapıda birçok gence spor sevgisini aşılamıştır. Başkanımız Aziz Yıldırım’ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü misyonunu bizler de sürdürmeye devam ettik. İnşallah ilelebet de bu şekilde devam eder. Şimdiye kadar kota alan sporcunun sayısı 6 olduğu söylendi, aslında 4 oyuncumuz da voleybol milli takımına gideceğinden 10 kotamız var. Fenerbahçe sadece futbolda değil, yarıştığı her branşta daima zirveyi zorluyor, zirvede yer alıyor. Herkes şahit oluyor ki, dünyanın en büyük spor kulübü mottomuz sadece slogandan ibaret değil, bir hakikattir. Rakiplerimiz arasında futbol dışındaki branşlarda yarışmacı ve her alanda zirveye hedefleyen başka kulüp yoktur. Hem yönetim kurulu üyelerimi hem teknik kadroları ve sporculara teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"Melissa Vargas, Fenerbahçe’ye dönüyor"

Fenerbahçe’nin milli voleybolcusu Melissa Vargas’ın durumu ile ilgili konuşan Ali Koç, geri döneceği müjdesini vererek şunları söyledi:

"31 Ocak’ta voleybol transfer sezonu sona eriyor. Kendisi biliyorsunuz sezonun ilk yarısı Çin’de, daha sonra bize geliyor. Fakat bu sezon takvime baktığınız zaman Melissa’nın ülkemize gelebilmesi için Tianjin takımının final serisinin 3-0 bitmesi gerekiyordu. 31 Ocak işlemlerini yetiştirebiliyorduk. Tianjin takımı 55 maçtır yenilmemiş, dedik ki Melissa’mız orada. Ancak 55 maç sonra Tianjin ilk yenilgisini aldı. Final serisi 4 maça uzadı, lisans yetiştirme işlemlerimiz imkansız hale gelmişti. Voleybol şube yetkililerimizin olağanüstü çabaları Vargas’ın menajerlik şirketinin biraz konuyu itmesiyle, Tianjin'ın da anlayışı ile Melissa’nın takımımıza geri döneceğini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. Mart-nisan ayında ona en çok ihtiyacımız olduğu dönemde inşallah takımımıza katkı sağlayacak. Bunun gerçekleşmesinde de bir maliyeti oldu, bu maliyeti karşılamamızda emeği olan sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum."

"Bu kadar saldırıya uğrayan dünyada başka bir kulüp var mıdır?"

Kulübün açtığı davalarla ilgili de bilgiler de veren Başkan Koç, "3 Temmuz süreciyle ilgili açtığımız tüm tazminat davaları, türlü taktiklerle sürüncemede bırakılıyor. Hain terör örgütüne karşı kazandığımız hukuk zaferlerinin sonrasında maddi zararlarımızın bir nebze olsun telafi edilmesini istedik. 'Helalleşmemiz gerekiyor' dedik. Ancak bu uzlaşı taleplerimiz karşılık bulmayınca tazminat davalarını açtık. Davayı açalı 2.5 sene olmasına rağmen davayı sürüncemede bırakma çabaları karşısında 21 Aralık 2023'te esas yargılama sürecine nihayet geçildi. TFF öncelikle hakimin reddini istedi, bu talebi reddedilmesine rağmen talebini tekrar etti. Mahkeme hakimlerimiz değişti ama merak etmeyin, değişmeyen tek şey bizim kararlılığımız ve inancımızdır. Ama niye biz bu kadar mücadele etmek zorundayız? Devlet bizi takdir ediyor, hukuken yargı önünde bütün suçlamalardan beraat ediyoruz, yaşadığımız sıkıntılar ortada. Ama hak arayışında yine kimse yanımızda değil. 6 Mart 2021'de yaptığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımızın başvuruşunun üzerinden 2 sene 4 ay geçtikten sonra 14 Temmuz 2023'te TFF tarafından bir komisyon kurulacağı açıklandı. 6 ay geçmesine karşın bir arpa boyu yol gidilemedi. 6 Şubat depremlerinin ardından 3 büyük kulübün maçlarında bazı siyasi sloganlar atıldı. Bu maçları takip eden haftada Kayserispor - Fenerbahçe maçında taraftarlarımıza deplasman yasağı getirildi. Nedense bu yasak bir tek bize getirildi. Son 6 senede bunun gibi bir sürü örneği size sunabilirim. Fenerbahçe camiasının bu tehlikenin farkında olması gerektiğini söylemeliyim. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok haksızlığa uğrayan, saldırıya uğrayan dünyada başka bir kulüp var mıdır? Neden hep biz hedefteyiz? 10 gri pozisyonun 9'u bizim aleyhimize oluyor, rakibimizin ise tam tersi." açıklamasında bulundu.

“Bu saldırılar 6 senedir sürekli devam etmektedir”

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak daha sonra iptal olan TFF Süper Kupa sonrası televizyon programlarında kendisi ile ilgili konuşmaların ekrana yansıtıldığı toplantıda Ali Koç, şunları söyledi: "Suudi Arabistan'da Süper Kupa organize edildi ancak maçın oynanması mümkün olmadı. Kulübümüz, Galatasaray Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonun ortak kararıyla bu maç oynanmadı. Bunun detaylarını açıkladım. Tekrar bu konulara girmek istemiyorum. Bu konunun kapanması, tüm paydaşların hayrınadır. Son kez bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Son 6 sezondur pek çok konuda tanık olduğumuz gibi Süper Kupa sonrasında da gerek şahsıma, gerekse de kulübümüze sistematik saldırılar devam etti. Hem organize etmişiz, sonra da olmaması için en büyük aday biziz. Bunlar yoruyor insanı. Bu videodaki söylemlerin sahiplerinin ortak yanı Fenerbahçe’mizin sıkı sıkıya bağlı oldukları ilke ve değerler ile sıkıntıları olmaları mıdır? Bu kişilerin bazıları terör örgütüne hizmet etmekteydi, bu kişiler niye hep bizi hedef almaktadır? Ne yazık ki, bu tarz algı oluşturma, iftira atma çabaları, sosyal medya gücüyle ülkemizde norm haline gelmiştir. Sistem çok net, ilk önce algılar sosyal medyaya yerleştiriliyor, sonrasında da geleneksel medya ile pişiriliyor. Niye hala bu kültür, yaklaşım devam etmektedir. Aslında bu zihniyetteki insanların bana saldırması benim için bir şereftir, onur madalyasıdır. Bu saldırılar 6 senedir sürekli devam etmektedir. Başkanınız olarak 6 sezondur yaşadıklarımızda esas hatırlayacağım düşmanlarımızın saldırıları değil, dost bildiklerimizin sessizliğidir."

"Kulübümüzün hakkını savunan herkese teşekkür ediyoruz"

TFF Süper Kupa ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Koç, "Yapılacak kapsamlı bir soruşturma sonunda neler yaşandığını, kimlerin sorumlu olduğunu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) söylediğinin aksine milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimizin tartışma konusu olup olmadığını, maçın iptaline TFF’nin organizasyon beceriksizliği ve yetersizliği mi, yoksa kulüplerin son dakika talepleri sorun olduğu net şekilde ortaya çıkacaktır. Maçın iptaline giden süreçte bir kasıt olup olmadığı da ortaya çıkacaktır. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkı açısından bu soruşturmayı özellikle rica ediyoruz. Bu süreç boyunca başta sosyal medya olmak üzere kulübümüzün hakkını savunan herkese teşekkür ediyoruz, bize güç verdiniz, destek oldunuz." dedi.

"Biz spor kulübüyüz, onlar şu anki haliyle futbol kulübüdür"

Ali Koç, spor kulübü oldukları belirterek, "Bir kez daha görüyorum ki biz çok farklı camiayız. Rakibimiz olağanüstü bir yeteneğe sahip; algı oluşturma yeteneğine sahipler. Bizimle hiç alakası olmayan basın toplantısı yapıyorlar, ya ben gündeme geliyorum ya Fenerbahçe gündeme geliyor. Riyakarlık, üzülme, çekinme olmayan bir camia. Fenerbahçe’de pek çok yönetici kulübe kaynak sağladı, kimse bundan bahsetmez. Geri de istemez. Transfer yaparken hiçbir etiğe riayet etmezler. Hiç kimse bizim oyuncumuzu ayarttınız diye laf edemez. Onlarca örneği vardır, kulüpler bize saygı duyarlar. Biz birini transfer edeceksek önce kulübüne gideriz. Onlar önce oyuncuya giderler, aklını çelerler. Sonra da futbolcunun kulübünü köşeye sıkıştırırlar. Bundan da şikayet eden birçok kulüp vardır. Biz spor kulübüyüz, onlar şu anki haliyle futbol kulübüdür. Mücadele ettiğimiz ortamı daha iyi anlayın diye bunlara değinmek istedim." ifadelerini kullandı.

Depremzedeler yararına futbol turnuvası düzenlenecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak, "6 Şubat depreminin 1. yılın ülke olarak çok büyük sınav verdik, ama millet olarak nasıl bir dayanışma ruhu verdik bunu gördük. Birbirimize sarıldık, bir nebze olsa yaralarımızı sarmak için herkes bir omuz verdi. Hepimize düşen bir görev var; bu depremi unutmadan bölgeye ve bölge insanına desteğe devam etmektir. Birkaç gün içinde 3 büyük kulübünün eski futbolcuları arasında bir futbol turnuvası düzenlenecek. Tüm gelirleri depremzedeler için kullanılacak. Ayrıca Ramazan ayında bir iftar için kendi kurduğumuz konteyner kentine gideceğiz. Allah ne bize ne başka ülkeye böyle bir şey göstermesin. Olağanüstü zorluktan milletçe mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak"

Haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul hakkında da konuşan Ali Koç, "Başkanlığımın devamıyla ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetim kurulumuz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Fenerbahçe'ye başkan olacak çok değerli üyelerimiz vardır ve her zaman ortaya çıkacaktır. Muhtemel başkan aday ve adaylarının mümkün olan en kısa zamanda adaylıklarını açıklamaları, gerekli imzaları toplayıp seçim sürecine kadar mevcut yönetimle bilgi alışverişinde olmalarını ilettim. Buradaki esas amaç kulübümüzün idaresini devralacak başkan ve yönetimin en hazır şekilde göreve başlayıp birinci günden koşabilmesiydi. Göreve başladığımızda kulübümüze dair finansal konular, sportif konular, devam eden projeler ve yapıyla ilgili bilgilendirilmedik. Devir teslim süreci de işletilmedi. Tüm yapıya hakim olmak fazla süre aldı. Önümüzdeki genel kurulun Fenerbahçe için hayırlı olmasını ve demokrasi şöleni olarak gerçekleşmesini diliyorum. Sadettin Saran konusuna değinmek istiyorum. Burada ciddi bir yanlış anlama var. 21 Kasım'da yemek yemişiz, 30 Ocak'ta da yanılmıyorsam yüksek divan kuruluna imza teslimatını yapmış. Burada bir haksızlık yapılıyor. Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi deniliyor. Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini, bu nedenle kendisinin aday olmak istemediğini, ben de kesinlikle devam etmeyi düşünmediğimi, o yüzden aday olmasının iyi olacağını söyledim. Her görüşmemizde, aday olmam durumunda kendisinin aday olmayacağını söylüyor. Bu Fenerbahçe menfaatleri açısından son derece mert ve şeffaf bir durumdur. Kendisine imza toplaması gerektiğini ilettik. Bilgileri paylaşmamız gerekiyor. İmzaları toplayanlarla bilgi paylaşacağız. Biliyorsunuz reklam için adaylığını açıklayanlar oluyordu, bu nedenle imza toplayanlarla paylaşacağımızı ilettik. Şu ana kadar bu imzayı toplayan tek isim Sadettin Saran'dır. Bilgilerimizi de kendisiyle paylaşacağız. Bir diğer yanlış da, benim ve yönetimin Sadettin Saran'ı desteklediği iddiasıdır. Biz bir an önce adayların çıkmasını istedik. Burada en önemli konu Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Şampiyonluğa da koşarız, demokrasi şölenini de yaşatırız. İmza toplama hususu, bizim bilgimiz çerçevesinde olmuştur. Ama bizim bir adayı destekleme lüksümüz de tavrımız da yoktur." diyerek sözlerini noktaladı.