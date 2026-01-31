Ali Koç'tan Fenerbahçe’ye tarihi “ödeme”: Murat Salar açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, toplantıdaki konuşmasında Ali Koç'un kulüpten tüm alacaklarını hibe ettiğini duyurdu. Salar açıklamasında şunları söyledi:

"Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı vardı. Başkanımız, ailesi ve varislerini de kapsayacak biçimde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu söylemişti. Kıymetli başkanımız, bu evrakları imzaladı ve kulübümüze teslim etti. Camiamız adına çok teşekkür ederiz."

Ali Koç'un alacakları ne kadar?

Ali Koç'un Fenerbahçe'den yaklaşık 3,5 milyar TL alacağı bulunduğu belirtiliyordu. Bu tutarın tamamının hibe edilmesiyle sarı lacivertli kulübün kasasından önemli bir miktar çıkmayacak.