Ali Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıt

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakkında çıkan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasını yalanladı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakkında gündeme gelen "kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair yazılı bir açıklama yayımladı.

"Haber asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır"

Ali Koç'un açıklaması şöyle:

"Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim."

Ne oldu?

Başkanlık görevini Sadettin Saran'a devreden Ali Koç'un, seçim sürecinin ardından kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığı ileri sürülmüştü. Haber kısa sürede gündem olmuş, camia içinde tartışmalara neden olmuştu.

