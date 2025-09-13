Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan MHP açıklaması: Gönül bağım var

Koç, MHP ve Ülkü Ocakları'nın destek açıklamasına ilişkin, “Gönül bağım var, teşekkür ederim ama camiamızda bu tür açıklamalar pek hoş karşılanmaz” dedi.

Ali Koç'un açıklamaları:

-40 yaş önemli bir yaş. Hocamızın 40. yaşını kutluyorum. Ne hedeflediyse de fazlasıyla başarmasını diliyorum.

-Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var.

-Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, “Keşke böyle bir açıklama olmasaydı” diye.

-Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok.