  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
Takip Et

Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt verdi. Koç, “Gönül bağım var, teşekkür ederim ama camiamızda bu tarz açıklamalar hoş karşılanmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan MHP açıklaması: Gönül bağım var

Koç, MHP ve Ülkü Ocakları'nın destek açıklamasına ilişkin, “Gönül bağım var, teşekkür ederim ama camiamızda bu tür açıklamalar pek hoş karşılanmaz” dedi.

Ali Koç'un açıklamaları:

-40 yaş önemli bir yaş. Hocamızın 40. yaşını kutluyorum. Ne hedeflediyse de fazlasıyla başarmasını diliyorum.

-Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var.

-Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, “Keşke böyle bir açıklama olmasaydı” diye.

-Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok.

TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!Spor

 

Spor
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa yarın sahibini bulacak: Türkiye, Almanya ile karşı karşıya gelecek
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa yarın sahibini bulacak
Alperen Şengün'den Ercan Osmani'ye: Söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım
Alperen Şengün'den Ercan Osmani'ye: Söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım