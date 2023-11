Ali Koç'tan, TFF Başkanı Büyükekşi'ye tarihi 'şike' mektubu

Futbol kamuoynunda uzun süredir tartışmalara neden olan şike ve teşvik primi iddiaları üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye 10 Kasım'da mektup gönderdi. Ajanspor yazarı Atilla Türker'in ulaştığı mektupta Ali Koç, Ekşi'ye, "Seyirci kalmayalım... Somut ve ciddi adımlar atmanızı bekliyoruz..." derken, söz konusu iddialar karşısında yeterli irade ve kararlılığın gösterilmediğini aktarıyor.

Türker'in kaleme aldığı yazıda şöyle deniliyor:

"Elimde bir mektup var.

Nasıl bir mektup mu?

Son derece önemli bir mektup...

Zira... Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye gönderdiği bir mektup bu...

İçeriği de çok çok önemli...

Neler mi var?

Hemen şunu söyleyeyim.

Uyarı niteliğinde bir mektup bu...

En azından, Futbol Federasyonu'nun asli görevlerini hatırlatma niteliğinde bir mektup...

Nasıl bir uyarıda bulunuyor, neler mi hatırlatıyor Ali Koç?

Aktarıyorum...

"Şike ve teşvik primi"

Mektubun tarihi 10 Kasım 2023...

Üç gün önce...

Çok taze...

Ali Koç'un mektubunun ilk cümlesi aynen şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun asli görevleri arasında Türkiye'de futbol faaliyetini düzenlemek, denetlemek ve şike ile teşvik primi gibi konularla da mücadele etmek yer almaktadır."

Evet... Ali Koç, günün mana ve ehemmiyeti doğrultusunda, Futbol Federasyonu'nun asli görevlerini hatırlatıyor ve şike ile teşvik primi konusunu vurguluyor.

"Yasa dışı bahis çeteleri ve hakem camiasına dair vahim iddialar..."

Sonra?

Sonrası daha çarpıcı...

İkinci cümle ise aynen şöyle:

"Son zamanlarda kamuoyu gündeminde yer alan ve futbolumuza büyük zararlar veren, yasa dışı bahis çeteleri ve hakem camiasına dair her biri birbirinden vahim iddialar karşısında yeterli irade ve kararlılığın gösterilemediğini üzülerek görmekteyiz."

Evet... Ali Koç yine günün mana ve ehemmiyeti doğrultusunda, yasa dışı bahis çeteleri ve hakem camiasına dair her biri birbirinden vahim iddialar konusunu hatırlatıyor.

"Futbol Federasyonu, yeterli irade ve kararlılığı gösteremiyor..."

Mektubun en çarpıcı yanlarından biri ise biraz önceki paragrafta yer alıyor.

Nedir bu?

"Bu vahim iddialar karşısında yeterli irade ve kararlılığın gösterilemediğini üzülerek görmekteyiz..."

Aynen böyle...

"Futbolda adalete yönelik inancın var olması mutlak bir gerekliliktir..."

Evet... Ali Koç'un uyarıları can alıcı nitelikte...

Devam edelim.

Mektubun ikinci paragrafı ise aynen şöyle:

"Belirtmek isteriz ki, Türkiye'de futbolun düzenli ve adil rekabet çerçevesinde faaliyet göstermesi için kamuoyu nezdinde de futbolda adalete yönelik inancın var olması mutlak bir gerekliliktir. Bu inancın kaybına sebep olan ve futbolumuzun güvenilirliğini zedeleyen kişi, kurum, yapı ve iddiaların üzerine gidilmesi hepimiz açısından bir tercih değil zorunluluktur."

Görüldüğü üzere... Ali Koç, futbolda adalete yönelik inancın var olması hususunu önemle hatırlatıyor ve şu vurguyu da yapıyor:

"Bu inancın kaybına sebep olan ve futbolumuzun güvenilirliğini zedeleyen kişi, kurum, yapı ve iddiaların üzerine gidilmesi hepimiz açısından bir tercih değil zorunluluktur."

"Seyirci kalmayalım... Somut ve ciddi adımlar atmanızı bekliyoruz..."

Devam edelim.

Son paragraf da aynen şöyle:

"Kulüpler Birliği olarak tüm bunların yarattığı olumsuz duruma seyirci kalmamamız gerektiği inancındayız. Bu doğrultuda, futbolumuza büyük zararlar veren bu yapılara karşı somut ve ciddi adımlar atmanızı beklediğimizi ve atacağınız her türlü adıma Kulüpler Birliği olarak sonuna kadar destek vereceğimizi bilgilerinize arz ederiz... Saygılarımla..."

Görüldüğü üzere... Son paragrafta da çok çarpıcı cümleler var.

Ali Koç, tüm bunların yarattığı olumsuz duruma seyirci kalınmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Ve tüm bunlarla birlikte... Futbolumuza büyük zararlar veren bu yapılara karşı somut ve ciddi adımlar atılması konusunda Futbol Federasyonu'na uyarıda bulunuyor.

Futbol Federasyonu tarafından atılacak her türlü adıma Kulüpler Birliği olarak sonuna kadar destek vereceklerini de ifade ediyor.

Yine görüldüğü üzere...

İfadeler çok net ve çarpıcı...

Tarih yeniden yazılacak

Evet... Tarihi nitelikte bir mektup bu...

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tan, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Bayükekşi'ye yönelik olarak...

Her türlü uyarı var.

Her türlü eleştiri var.

Her türlü gerçekçilik var.

Her türlü iddia var.

Her türlü destek sözü de var.

Görünen o ki...

Devamı da gelecek...

Futbolda tarih yeniden yazılacak."