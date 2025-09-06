  1. Ekonomim
Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu

Fenerbahçe'nin 20-21 Eylül tarihlerinde yapacağı başkanlık seçimi öncesi, sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.

Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu
Başkan Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiği yönetim kurulu aday listesi şöyle:
Acar Sertaç Komsuoğlu
Agah Ruşen Çetin
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hulusi Belgü
Ali Alper Alpoğlu
Cenk Öztanık Eren
Ali Dişli
Eyal Tarablus
Hüseyin Bozkurt Korkut
Nedim Keçeli
Mustafa Hakan Safi
Mustafa Kemal Danabaş
Özgür Özaktaç
Özgür Peker
Şanser Özyıldırım
Muzaffer Kerem Ersoy
Rifat Perahya
Selma Altay Rodopman

